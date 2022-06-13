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    В ресторане Приозерска росгвардейца сбили с ног. Ему пришлось стрелять

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    4 комментария

    Засидевшиеся за столом с алкоголем агрессивно требовали продолжения банкета в Приозерске. Угомонить их удалось только стрельбой.

    О переполохе в ресторане на улице Калинина сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 13 июня. Накануне около пяти утра подвыпивший посетитель начал буянить. Строгие уговоры персонала не подействовали. На место вызвали наряд вневедомственной охраны.

    Мужчина решил не сдаваться без боя. К нему на помощь рванули соседи по столу. Одного росгвардейца сбили с ног, нападавшие попытались завладеть его пистолетом.

    «В соответствии с действующим законодательством сотрудник Росгвардии применил табельное оружие, произведя два выстрела вверх. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

    По данным «Фонтанки», задержаны двое приятелей 23 лет. Они доставлены в отдел полиции.

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    Комментарии (4)

    montero3
    В морг их должны были доставить, а не в отделение...
    Mafioza
    Произвёл два выстрела ваерх-это в потолок что ли? Молодец. Повезло посетителям, что рикошета не было.
    Sonata
    Глаз запотел.
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