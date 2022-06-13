В ресторане Приозерска росгвардейца сбили с ног. Ему пришлось стрелять

Засидевшиеся за столом с алкоголем агрессивно требовали продолжения банкета в Приозерске. Угомонить их удалось только стрельбой.

О переполохе в ресторане на улице Калинина сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 13 июня. Накануне около пяти утра подвыпивший посетитель начал буянить. Строгие уговоры персонала не подействовали. На место вызвали наряд вневедомственной охраны.



Мужчина решил не сдаваться без боя. К нему на помощь рванули соседи по столу. Одного росгвардейца сбили с ног, нападавшие попытались завладеть его пистолетом.

