Петербург — снова первый по ковиду. По России — минимум случаев с апреля 2020-го

За последние сутки в России выявлено 2 996 новых случаев COVID-19. Об этом 13 июня говорится в данных оперштаба.
Госпитализировано 724 человека, выздоровели 3 684. Летальную статистику пополнили 56 смертей. Всего с начала пандемии в РФ обнаружено 18 379 583 случая коронавируса, скончались 380 076 пациентов.
Отметим, меньше 3 тысяч случаев ковида по стране выявлено впервые с 14 апреля 2020 года.
Петербург снова оказался на первом месте по суточной заболеваемости (203 случая). Выздоровели 205 горожан, а умерли 12. Госпитализированы с ковидом 53 горожанина.