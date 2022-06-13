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    COVID-19

    Петербург — снова первый по ковиду. По России — минимум случаев с апреля 2020-го

    1757
    2 комментария

    За последние сутки в России выявлено 2 996 новых случаев COVID-19. Об этом 13 июня говорится в данных оперштаба.

    Госпитализировано 724 человека, выздоровели 3 684. Летальную статистику пополнили 56 смертей. Всего с начала пандемии в РФ обнаружено 18 379 583 случая коронавируса, скончались 380 076 пациентов.

    Отметим, меньше 3 тысяч случаев ковида по стране выявлено впервые с 14 апреля 2020 года.

    Петербург снова оказался на первом месте по суточной заболеваемости (203 случая). Выздоровели 205 горожан, а умерли 12. Госпитализированы с ковидом 53 горожанина.

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    Комментарии (2)

    fedorsmolov
    А что за индивиды сейчас тесты делают и зачем?
    howo
    А другие соревнования между городами бывают?
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