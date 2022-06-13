У «Беговой» петербуржец вызывал на дуэль сотрудников «Шавермы»

Ночной гуляка искал противников для дуэли в Приморском районе Петербурга. Пистолет так и не выстрелил. Неудавшийся дуэлянт поехал в полицию.

Как стало известно «Фонтанке» 13 июня, накануне ночью прохожие увидели в подземном переходе у станции метро «Беговая» мужчину с пистолетом. О подозрительном персонаже горожане сообщили в полицию.



Оперативники встретили агрессора на улице Савушкина. Он успел зайти в «Шаверму», где размахивал пистолетом и требовал выйти с ним на улицу для разговора.

