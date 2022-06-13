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    У «Беговой» петербуржец вызывал на дуэль сотрудников «Шавермы»

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    3 комментария

    Ночной гуляка искал противников для дуэли в Приморском районе Петербурга. Пистолет так и не выстрелил. Неудавшийся дуэлянт поехал в полицию.

    Как стало известно «Фонтанке» 13 июня, накануне ночью прохожие увидели в подземном переходе у станции метро «Беговая» мужчину с пистолетом. О подозрительном персонаже горожане сообщили в полицию.

    Оперативники встретили агрессора на улице Савушкина. Он успел зайти в «Шаверму», где размахивал пистолетом и требовал выйти с ним на улицу для разговора.

    Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. «Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. С места происшествия изъят пневматический пистолет "Беретта"», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    Комментарии (3)

    EveReady
    Ношение пневматики и травматики пора запретить. Практика показала, что это в подавляющем большинстве случаев оно применяется для нападения, а не защиты. Ложное чувство "нелетального" оружия плодит преступления и жертвы.
    274573038
    Дуэль на мясорубках?это оригинальненько!или на шампурах?
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