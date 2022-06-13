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    Четыре человека погибли при столкновении катера с теплоходом в Чувашии. Фото

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    Поздно вечером 12 июня на реке Волге из-за столкновения катера и теплохода погибли 4 человека. Об этом 13 июня сообщает на своем сайте Приволжская транспортная прокуратура.

    Ведомство проводит проверку. По предварительной информации, около 23 часов 55 минут на 1147-м км судового хода реки Волги (район Чебоксарского водохранилища) столкнулись катер «Волжанка Voyager 67» и теплоход «Коломенский 803».

    «В результате происшествия погибли четверо человек, находившихся на маломерном судне», — уточнило ведомство.

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    В прокуратуре добавили, что на месте работает следственно-оперативная группа Чувашского ЛО МВД на транспорте, а также следователь Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России и транспортный прокурор. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта.

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