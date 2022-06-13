Ученица петербургской гимназии поставила неудачный эксперимент с беленькой. Школьницу спасают в реанимации

Эксперименты со взрослой жизнью закончились реанимацией в Курортном районе Петербурга. Школьница переборщила с крепким.

Как стало известно «Фонтанке» 13 июня, накануне вечером по дороге к шалашу Ленина прохожие заметили лежащую школьницу и вызвали на место полицию. Приехавшие сотрудники застали 15-летнюю девочку в нездоровом состоянии. Ученица петербургской гимназии смогла сообщить, что выпила водки.



Подростка госпитализировали. Её состояние врачи оценили как тяжёлое. Пациентку поместили в реанимацию.

