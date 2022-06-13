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    Ученица петербургской гимназии поставила неудачный эксперимент с беленькой. Школьницу спасают в реанимации

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    17 комментариев

    Эксперименты со взрослой жизнью закончились реанимацией в Курортном районе Петербурга. Школьница переборщила с крепким.

    Как стало известно «Фонтанке» 13 июня, накануне вечером по дороге к шалашу Ленина прохожие заметили лежащую школьницу и вызвали на место полицию. Приехавшие сотрудники застали 15-летнюю девочку в нездоровом состоянии. Ученица петербургской гимназии смогла сообщить, что выпила водки.

    Подростка госпитализировали. Её состояние врачи оценили как тяжёлое. Пациентку поместили в реанимацию.

    Школьница проживает вместе с родителями и братом в частном доме. Ранее семья в поле зрения социальных служб не попадала.

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    Комментарии (17)

    Чёрт Опасный
    Раствор коварен!
    videosokolspb
    Я сидела дома никуда не выходила мальчика из армии ждала
    Antuan Rokanten
    Да что же вытворяет эта школьница! Ей уроки надо учить и знаний набираться, а она что делает? Да, слов нет. Позорище.
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