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    В Мелитополе у здания МВД сработало взрывное устройство. Есть пострадавшие

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    Мощное взрывное устройство сработало около здания МВД в Мелитополе Запорожской области 12 июня. Есть пострадавшие. Власти города говорят о теракте.

    Мощность устройства, заложенного в бак у дома, составила 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщает РИА Новости.

    По последним данным, пострадали четверо мирных жителей. Одну девушку госпитализировали. Сотрудники полиции и военнослужащие не пострадали.

    Взрыв готовили заранее, а бомбу заложили с расчетом на поражение посетителей ГУ МВД, сообщил ТАСС замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

    11 июня сообщалось, что в Запорожской области жителям выданы первые паспорта граждан России.

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