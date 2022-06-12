В Мелитополе у здания МВД сработало взрывное устройство. Есть пострадавшие

Мощное взрывное устройство сработало около здания МВД в Мелитополе Запорожской области 12 июня. Есть пострадавшие. Власти города говорят о теракте.
Мощность устройства, заложенного в бак у дома, составила 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщает РИА Новости.
По последним данным, пострадали четверо мирных жителей. Одну девушку госпитализировали. Сотрудники полиции и военнослужащие не пострадали.
Взрыв готовили заранее, а бомбу заложили с расчетом на поражение посетителей ГУ МВД, сообщил ТАСС замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
11 июня сообщалось, что в Запорожской области жителям выданы первые паспорта граждан России.