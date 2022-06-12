В Петропавловской крепости в честь юбилея Петра I играли духовые оркестры. Посмотрите, как это было

В Петропавловской крепости 12 июня выступили больше 450 музыкантов из российских и белорусских духовых оркестров. Главной темой фестиваля было 350-летие со дня рождения Петра I.



Днем на Соборной площади прошло праздничное дефиле оркестров, а специальными гостями шоу были победительница телепроекта «Точь-в-точь» Анастасия Макеева, лидер «Двух звёзд» Марк Тишман и участники «Голоса» Александра Славгородская и Мирослав Федючек.