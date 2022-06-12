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    В Петропавловской крепости в честь юбилея Петра I играли духовые оркестры. Посмотрите, как это было

    1991
    4 комментария

    Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

    В Петропавловской крепости 12 июня выступили больше 450 музыкантов из российских и белорусских духовых оркестров. Главной темой фестиваля было 350-летие со дня рождения Петра I.

    Днем на Соборной площади прошло праздничное дефиле оркестров, а специальными гостями шоу были победительница телепроекта «Точь-в-точь» Анастасия Макеева, лидер «Двух звёзд» Марк Тишман и участники «Голоса» Александра Славгородская и Мирослав Федючек.

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    Организатор фестиваля — комитет по развитию туризма Петербурга.

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    Комментарии (4)

    Vvs Spb
    Петр-это который Владимир?
    Дежурный по объединению
    Петр Алексеевич, что, четыре дня подряд рождался?!
    kоt-obormot
    Играй, музыкант, я буду верить, в то, что лучшие дни к нам придут.
    Играй, музыкант, настеж двери, где в печали и радости ждут.©
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