В больнице Владикавказа родня пожилого таксиста расправилась с пассажиром-агрессором

Первая стычка произошла накануне вечером возле дома по улице Маркуса, сообщает 12 июня Следственный комитет республики Северная Осетия-Алания. По данным ведомства, во время конфликта один мужчина порезал другого. Baza уточняет, что 79-летний таксист подвозил 35-летнего клиента, который и пырнул пожилого человека ножом в живот. В результате, водитель в тяжелом состоянии оказался в реанимации республиканской больницы. По факту возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Конфликт пассажира с таксистом во Владикавказе закончился поножовщиной и смертью обидчика. Родственники, заступившиеся за пожилого водителя, устроили расправу прямо в больнице.

Подозреваемого задержали тем же вечером и в сопровождении сотрудников полиции доставили в ту же больницу, поскольку в ходе ссоры он получил травму руки.



Ранним утром 12 июня поддержать таксиста приехали его сын с другом. Они зашли в смотровой кабинет, где с забинтованной рукой сидел вероятный агрессор. По предварительной информации, сын дважды ударил мужчину ножом. На появившейся в Сети видеозаписи видно, что его пытались остановить сотрудники полиции. Но в этот момент в кабинет ворвался его друг и несколько раз выстрелил в грудь подозреваемого из пистолета. От полученных ранений мужчина скончался на месте.