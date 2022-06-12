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    В больнице Владикавказа родня пожилого таксиста расправилась с пассажиром-агрессором

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    3 комментария

    Конфликт пассажира с таксистом во Владикавказе закончился поножовщиной и смертью обидчика. Родственники, заступившиеся за пожилого водителя, устроили расправу прямо в больнице.

    Первая стычка произошла накануне вечером возле дома по улице Маркуса, сообщает 12 июня Следственный комитет республики Северная Осетия-Алания. По данным ведомства, во время конфликта один мужчина порезал другого. Baza уточняет, что 79-летний таксист подвозил 35-летнего клиента, который и пырнул пожилого человека ножом в живот. В результате, водитель в тяжелом состоянии оказался в реанимации республиканской больницы. По факту возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

    Подозреваемого задержали тем же вечером и в сопровождении сотрудников полиции доставили в ту же больницу, поскольку в ходе ссоры он получил травму руки.

    Ранним утром 12 июня поддержать таксиста приехали его сын с другом. Они зашли в смотровой кабинет, где с забинтованной рукой сидел вероятный агрессор. По предварительной информации, сын дважды ударил мужчину ножом. На появившейся в Сети видеозаписи видно, что его пытались остановить сотрудники полиции. Но в этот момент в кабинет ворвался его друг и несколько раз выстрелил в грудь подозреваемого из пистолета. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

    Возбуждено уголовное дело об убийстве группой лиц. 57-летние подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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    Комментарии (3)

    kоt-obormot
    Фамилии бы написать этого дуэта тожероссиянцев,,,
    Денеб
    По законам гор!
    своих не бросаем
    в телеге видос есть, это капец
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