Дворцовый мост в честь праздника подсветят цветами российского флага

В Петербурге Дворцовый мост и чугунные опоры Большого проспекта Петроградской стороны подсветят в честь Дня России цветами государственного триколора, рассказали 12 июня в Смольном.
Праздничное оформление должно включиться после захода солнца — в 23:15.
В администрации уточнили, что для подсветки моста используют около 600 светильников, а для оформления чугунных фонарей на Петроградской стороне — 113.
Из-за празднования Дня России в Петербурге не будут разводить большинство мостов. Дворцовый и Благовещенский мосты станут исключением. Их разведут по особому графику в связи с репетицией праздника «Алые паруса».