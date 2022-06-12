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    Дворцовый мост в честь праздника подсветят цветами российского флага

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    2 комментария

    В Петербурге Дворцовый мост и чугунные опоры Большого проспекта Петроградской стороны подсветят в честь Дня России цветами государственного триколора, рассказали 12 июня в Смольном.

    Праздничное оформление должно включиться после захода солнца — в 23:15.

    В администрации уточнили, что для подсветки моста используют около 600 светильников, а для оформления чугунных фонарей на Петроградской стороне — 113.

    Из-за празднования Дня России в Петербурге не будут разводить большинство мостов. Дворцовый и Благовещенский мосты станут исключением. Их разведут по особому графику в связи с репетицией праздника «Алые паруса».

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    Комментарии (2)

    ost-21
    Какой еще праздник????
    angel of death
    а что за праздник? по календарю - обычное воскресенье
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