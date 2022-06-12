«Комитет против пыток»* объявил о своей ликвидации

Нижегородский «Комитет против пыток»* (Минюст признал организацию незарегистрированным НКО-иноагентом) о ликвидации в связи с внесением в реестр иноагентов. Председатель организации Сергей Бабинец рассказал об этом в социальных сетях.
«Продолжать работать и при этом вешать на себя клеймо «иностранные агенты» мы не хотим. Данный термин считаем оскорблением и клеветой», — объяснил он.
Бабинец заявил, что «не прощается» и намекнул на продолжение правозащитной работы: «О своих планах и о том, как будем жить дальше без Комитета против пыток*, расскажем в ближайшие дни».
*10 июня Минюст внес «Комитет против пыток» в реестр «незарегистрированных НКО, выполняющих функции иностранного агента». 14 января 2016 года Комитет по предотвращению пыток был внесен в реестр иностранных агентов. 12 марта 2018 года организация прекратила деятельность. Затем она работала под своим историческим названием «Комитет против пыток» без образования юридического лица.