«Комитет против пыток»* объявил о своей ликвидации

Нижегородский «Комитет против пыток»* (Минюст признал организацию незарегистрированным НКО-иноагентом) о ликвидации в связи с внесением в реестр иноагентов. Председатель организации Сергей Бабинец рассказал об этом в социальных сетях.



«Продолжать работать и при этом вешать на себя клеймо «иностранные агенты» мы не хотим. Данный термин считаем оскорблением и клеветой», — объяснил он.