Семейная ссора закончилась убийством под Петербургом. Пенсионер сам позвонил в полицию и выдал деревянное полено

Смертельную рану деревянным бруском нанес 65-летний житель Петербурга супруге. По крайне мере, так он сказал вызванным им самим полицейским.



Трагедия произошла накануне ночью, сообщает 12 июня здание 47news. Об этом в девять утра мужчина сообщил, сделав звонок в 02.

Оперативно-следственная группа нашла на участке в садоводстве «Конкордия» под Вырицей тело 61-летней женщины с раной головы. По предварительной информации, пенсионер сообщил, что в момент конфликта с женой был пьян и поэтому ударил её поленом.