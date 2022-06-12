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    Семейная ссора закончилась убийством под Петербургом. Пенсионер сам позвонил в полицию и выдал деревянное полено

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    4 комментария

    Смертельную рану деревянным бруском нанес 65-летний житель Петербурга супруге. По крайне мере, так он сказал вызванным им самим полицейским.

    Трагедия произошла накануне ночью, сообщает 12 июня здание 47news. Об этом в девять утра мужчина сообщил, сделав звонок в 02.

    Оперативно-следственная группа нашла на участке в садоводстве «Конкордия» под Вырицей тело 61-летней женщины с раной головы. По предварительной информации, пенсионер сообщил, что в момент конфликта с женой был пьян и поэтому ударил её поленом.

    Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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    Комментарии (4)

    Дежурный по объединению
    Но, традиционно, запретят алкоголь. :)
    Денеб
    Из жизни глубинного народа.......
    265055770
    Под Вырицей лежало тело
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