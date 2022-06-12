Шестеро детей и двое взрослых пострадали после наезда «Рено» на группу велосипедистов в Подмосковье

В Московской области шестеро детей на велосипедах пострадали после того, как в них влетел автомобиль. Водитель погиб. Подробности сообщает региональное управление МВД 12 июня.



По данным ведомства, группа детей и взрослых ехала на велосипедах накануне вечером по автодороге Луховицы — Дединово в районе населённого пункта Красная Пойма. Мужчина на «Рено» не справился с управлением и сначала въехал в группу на двухколесном транспорте, а после столкнулся с «Мерседесом».

