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    Шестеро детей и двое взрослых пострадали после наезда «Рено» на группу велосипедистов в Подмосковье

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    В Московской области шестеро детей на велосипедах пострадали после того, как в них влетел автомобиль. Водитель погиб. Подробности сообщает региональное управление МВД 12 июня.

    По данным ведомства, группа детей и взрослых ехала на велосипедах накануне вечером по автодороге Луховицы — Дединово в районе населённого пункта Красная Пойма. Мужчина на «Рено» не справился с управлением и сначала въехал в группу на двухколесном транспорте, а после столкнулся с «Мерседесом».

    В результате аварии водитель легковушки погиб. Восемь человек, в том числе шестеро детей, получили травмы различной степени тяжести. Все были госпитализированы в медицинское учреждение.

    По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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