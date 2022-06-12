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    Школьницу затащил в парадную в центре Петербурга татуированный мужчина. Он не только залез ей в трусы, но и отнял телефон

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    2 комментария

    Мужчину с татуированными руками ищут сотрудники уголовного розыска Центрального района после заявления петербуржца о нападении на дочь-школьницу.

    13-летнюю девочку затащил в парадную дома 70 по Лиговскому проспекту неизвестный мужчина 10 июня около половины двенадцатого ночи, стало известно «Фонтанке» 12 июня. Злодей совершил в отношении подростка насильственные действия сексуального характера, после чего отобрал у нее сумку с мобильным телефоном, двумя книгами и ключами от квартиры.

    Девочка после того, как её отец 11 июня обратился в полицию, смогла дать описание педофила. Это мужчина на вид лет 35, ростом до 190 сантиметров, у него в татуировках руки, а также тату звезды на груди.

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    Комментарии (2)

    275072673
    ах , восьмиклассница аааа.
    Sonata
    Отнятые книги-то о чём были?
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