Пьяная женщина за рулём «ВАЗ» въехала в толпу людей на Дне города в Ивановской области

Нетрезвая женщина за рулем «ВАЗ» 14-й модели въехала в толпу людей на праздновании Дня города в Вичуге. ДТП произошло накануне вечером у Дома культуры на Большой Пролетарской улице, сообщили в ГУ МВД по Ивановской области 12 июня.



В результате происшествия пострадала мама с ребенком 2019 года рождения. Тот был в коляске и получил ушиб клетки. Женщина, а также еще один мужчина 1979 года рождения получили ушибы и ссадины. Госпитализация не потребовалась.

