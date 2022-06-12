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    Пьяная женщина за рулём «ВАЗ» въехала в толпу людей на Дне города в Ивановской области

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    5 комментариев

    Нетрезвая женщина за рулем «ВАЗ» 14-й модели въехала в толпу людей на праздновании Дня города в Вичуге. ДТП произошло накануне вечером у Дома культуры на Большой Пролетарской улице, сообщили в ГУ МВД по Ивановской области 12 июня.

    В результате происшествия пострадала мама с ребенком 2019 года рождения. Тот был в коляске и получил ушиб клетки. Женщина, а также еще один мужчина 1979 года рождения получили ушибы и ссадины. Госпитализация не потребовалась.

    Водителя задержали. В полиции отметили, что раньше она нарушений не допускала. Составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

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    Комментарии (5)

    SKP(тм)
    А вы всё Макдональдс ругаете...
    В Макдональдсе люди не напивались до поросячего визга!
    Верните МакДаки!
    Laska77
    Дно города... Я думала, что люди отмечали День города :))))
    Фъ,: ".. людей на День города...", и где Вас учат русскому?
    Дежурный по объединению
    Дно города - звучит поэтично.
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