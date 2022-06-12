Печатника задержали в Невском районе после ссоры с юным предпринимателем и стрельбы

Ссора двух мужчин в Невском районе закончилась выстрелом. Но стрелявшего подвел глазомер.
Двое мужчин не поделили двор у дома 10 по Ивановской улице около половины первого ночи, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 12 июня. Один единственный выстрел привел в моментальному приезду наряда полиции.
Сотрудники задержали на месте 34-летнего мужчину в алкогольном опьянении, который, по данным «Фонтанки» работает печатником в одной из полиграфических компаний города. Он поссорился с 18-летним индивидуальном предпринимателем, который живет по-соседству с местом происшествия. И выстрелил в него из спускового устройства «Сигнал охотника». Но не попал.
Стрелок задержан и доставлен в отдел полиции. «Сигнал охотника» у него изъят.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.