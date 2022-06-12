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    Печатника задержали в Невском районе после ссоры с юным предпринимателем и стрельбы

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    Ссора двух мужчин в Невском районе закончилась выстрелом. Но стрелявшего подвел глазомер.

    Двое мужчин не поделили двор у дома 10 по Ивановской улице около половины первого ночи, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 12 июня. Один единственный выстрел привел в моментальному приезду наряда полиции.

    Сотрудники задержали на месте 34-летнего мужчину в алкогольном опьянении, который, по данным «Фонтанки» работает печатником в одной из полиграфических компаний города. Он поссорился с 18-летним индивидуальном предпринимателем, который живет по-соседству с местом происшествия. И выстрелил в него из спускового устройства «Сигнал охотника». Но не попал.

    Стрелок задержан и доставлен в отдел полиции. «Сигнал охотника» у него изъят.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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