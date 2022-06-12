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    Во дворе на Замшиной улице не смогли разъехаться «Шкода» и школьник на велосипеде

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    ГИБДД Калининского района устанавливает обстоятельства наезда на подростка во дворах на Замшиной улице.

    Накануне около девяти вечера «Шкода Румстер», за рулем которой была 53-летняя жительница Петербурга, у дома 31, корпус 3 сбила 16-летнего парня, который ехал на велосипеде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 12 июня.

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