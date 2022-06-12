Во дворе на Замшиной улице не смогли разъехаться «Шкода» и школьник на велосипеде

ГИБДД Калининского района устанавливает обстоятельства наезда на подростка во дворах на Замшиной улице.
Накануне около девяти вечера «Шкода Румстер», за рулем которой была 53-летняя жительница Петербурга, у дома 31, корпус 3 сбила 16-летнего парня, который ехал на велосипеде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 12 июня.
С травмами головы и конечностей молодого человека госпитализировали в детскую городскую больницу № 2. Его состояние оценивается как средней тяжести.
С начала года женщина-водитель трижды привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.