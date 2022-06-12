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    КОНи нашли в восьми районах города больше 160 наркотайников, а в квартире наркобаронши почти 1,5 кг синтетики

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    2 комментария

    Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков (КОНи) задержали жительницу Петербурга, которая с помощью тайников продавала наркотики в восьми районах города.

    40-летнюю женщину оперативники задержали 10 июня по подозрению в ходе отработки оперативной информации, сообщили в пресс-службе ГУ МВД 12 июня. По предварительной информации, она создала интернет-магазин на одной из теневых платформ для продажи синтетического наркотика, а заказы оставляла в тайниках в восьми районах города. Всего сотрудники полиции вскрыли 163 таких места, где нашли 108 закладок.

    В квартире, где проживала предприимчивая дама, нашли 20 пакетов с наркотиками общим весом более 1,4 килограмма.

    Возбуждено уголовное дело по статье «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

    Женщину пока задержали на двое суток.

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    Комментарии (2)

    Laska77
    у нас еще лояльные законы для наркош и распространителей. Если бы ввели смертную, то намного меньше стало, даже побоялись бы в руки взять. Типа как в ОЭА: даже малейшие следы запрещённых препаратов могут навлечь на вас серьёзные проблемы и привести к аресту. А у нас , видимо, кому-то на верху выгодно, т.е. прибыльно
    KGB has yo
    так вот где украинские лаборатории располагаются!
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