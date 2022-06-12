КОНи нашли в восьми районах города больше 160 наркотайников, а в квартире наркобаронши почти 1,5 кг синтетики

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков (КОНи) задержали жительницу Петербурга, которая с помощью тайников продавала наркотики в восьми районах города.
40-летнюю женщину оперативники задержали 10 июня по подозрению в ходе отработки оперативной информации, сообщили в пресс-службе ГУ МВД 12 июня. По предварительной информации, она создала интернет-магазин на одной из теневых платформ для продажи синтетического наркотика, а заказы оставляла в тайниках в восьми районах города. Всего сотрудники полиции вскрыли 163 таких места, где нашли 108 закладок.
В квартире, где проживала предприимчивая дама, нашли 20 пакетов с наркотиками общим весом более 1,4 килограмма.
Возбуждено уголовное дело по статье «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
Женщину пока задержали на двое суток.