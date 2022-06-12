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    У бара в Александровском парке дрались на ножах и «розочках»

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    8 комментариев

    Два складных ножа и осколки бутылок нашли сотрудники полиции Петроградского района Петербурга, который выехали на заявку о драке с пострадавшим в Александровский парк.

    Сообщение поступило в полицию около двух дня накануне, стало известно «Фонтанке» 12 июня. На месте — у бара в Александровском парке, 4 — нашли 50-летнего жителя Киришей в крови. Его увезла скорая в больницу № 26. Врачи нашли у него ножевые ранения в живот и левое плечо. Состояние пациента они определили как тяжелое. Его поместили в реанимацию.

    По горячим следам полицейские нашли предполагаемого обидчика раненого — 38-летнего выпускника ФИНЭКа и радиолюбителя (как он сам себя позиционирует в социальных сетях). Он якобы был в состоянии алкогольного опьянения.

    Мужчину доставили в отдел полиции, где для начала составили протокол о «мелком хулиганстве».

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (8)

    Sonata
    Причина как и всегда - "чья скрепа шире"?
    RMN
    Кто тут страдал, что парки закрыты?
    VKuser86771196
    Эту тошниловку, давно пора из парка убрать.
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