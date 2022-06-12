У бара в Александровском парке дрались на ножах и «розочках»

Два складных ножа и осколки бутылок нашли сотрудники полиции Петроградского района Петербурга, который выехали на заявку о драке с пострадавшим в Александровский парк.



Сообщение поступило в полицию около двух дня накануне, стало известно «Фонтанке» 12 июня. На месте — у бара в Александровском парке, 4 — нашли 50-летнего жителя Киришей в крови. Его увезла скорая в больницу № 26. Врачи нашли у него ножевые ранения в живот и левое плечо. Состояние пациента они определили как тяжелое. Его поместили в реанимацию.