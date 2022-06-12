Петербург опустился на третье место в России по коронавирусной статистике. Заболевших чуть больше двухсот

За минувшие сутки в Петербурге выявили 206 случаев заражения коронавирусом (накануне — 214). В больницу попали 59 человек против 72 накануне. Окончательно поправились после болезни 76 человек (сутками ранее — 226). Об этом 12 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В последние сутки в Петербурге от коронавируса скончались 10 человек.
В Москве за сутки выявлено 217 случаев коронавируса, в Московской области 219.
В целом по России за сутки зарегистрировали 3 403 случая COVID-19. В больницу попали 819 человек. От коронавируса скончались 65 человек. Выздоровели 3 480 человек.