Мини-пиги на марше. В Петербурге прошел слет владельцев самых милых домашних зверушек

Евгений и Вера Фомины и их мини-пиг Феня несколько лет подряд организуют в Алексеевском саду на улице Писарева Большую свинопрогулку. В этом году встреча прошла 11 июня, на ежегодный съезд собралось десяток свинок.

Фото: Сергей Вершинин Поделиться Поделиться





Мини-пиги — существа разные и плохо предсказуемые. Они не отличаются дружелюбным характером по отношению друг к другу, зато своим владельцам могут подарить море любви и нежности. Главное — не забывать их вовремя кормить, и ключевой момент здесь — делать это именно вовремя. Свинки, как и люди, привыкают к распорядку дня и еду требуют по часам. Если пойти на поводу у своих чувств и кормить питомца «до отвала», то мини-пиг отзовется десятком-другим килограммов привеса. Здоровее он от этого не станет, а вот больше — с удовольствием. Чтобы сохранить мини-пига в приличном размере, помимо правильного питания, нужен активный образ жизни. Поросенок хорошо гуляет, двигается — и остается компактным.

По словам владельцев мини-пигов, эти животные легко учатся, особенно в юном возрасте. Можно научить их хоть тапочки приносить, лишь бы лакомство было приготовлено. Без труда свинки осваивают лоток, но некоторые обходятся и без него: два раза в день — выход на прогулку. Как с собакой. И полиэтиленовый пакетик с собой. Или небольшое ведерко. У мини-пигов идеальный слух: если свинка находится в одном конце дома, а в другом откроется дверца холодильника, то дом мгновенно наполнится цокотом копыт. То же самое и с обонянием. Как только еда извлекается из упаковки, питомца звать не надо, он уже давно здесь.

Фото: Сергей Вершинин Фото: Сергей Вершинин Фото: Сергей Вершинин Фото: Сергей Вершинин Фото: Сергей Вершинин Фото: Сергей Вершинин Фото: Сергей Вершинин Фото: Сергей Вершинин Фото: Сергей Вершинин Фото: Сергей Вершинин Фото: Сергей Вершинин Фото: Сергей Вершинин Поделиться Поделиться





Самый сложный возраст у мини-пига — от года до пяти. Соответствует нашему подростковому. Взрослеющие свинки начинают показывать характер, и свинородителям предстоит проявить весь свой педагогический талант. Если не получится, то и ужиться под одной крышей тоже выйдет вряд ли. Роман и Ксения стали владельцами отказной свинки Марты. Сейчас ей два года и три месяца. Марта жила в Москве, и ее характер оказался сильнее характера прежних владельцев. К сожалению, такое случается. К судьбе свинки подключилась уже знакомая нам Вера Фомина, и Марта обрела новых хозяев.

«В первый месяц жизни с Мартой мы ощутили все прелести нового состояния, — рассказывает Ксения. — У прежних владельцев Марта хорошо знала свой лоток, но после переезда пользоваться им отказалась. Кусала всех подряд, пыталась строить кошек, пользуясь преимуществом в весе. Пыталась доминировать во всем. Нужно было показать ей, что существуют правила приличия. Приходилось слегка надавливать ей на холку или вовсе сжимать рукой пятак, тогда еще это было возможно, сейчас он в руку не помещается. Через какое-то время Марта приняла нас как свое окружение, и теперь это милейшее животное».

Как и у людей, у свинок случаются болезни. Поросенок Илан, которому год и девять месяцев, прибыл на свинопрогулку в коляске. Не в инвалидной, а в детской. У него болят коленные чашечки задних лапок, он не ходит. Точнее, не болят — выскакивают. «Их можно вправить руками, но лучше до этого не доводить, — говорит Лада, хозяйка Илана. — У поросенка дома свой вольер, который он старается не покидать. Сейчас мы ищем доктора, который сможет нам помочь. Пока мы имеем только диагноз и врача, который готов взяться за скальпель, но результата, как и в случае с людьми, никто не гарантирует. Наш врач оперировал собак, а ведь свинки во многом похожи на нас, поэтому врачу предстоит все делать в первый раз».

Лада — не совсем обычная «свиномама», если слово «обычный» вообще можно употреблять по отношению к свиновладельцам. У нее пять поросят. Первым появился Гриша. Он служил то ли аниматором, то ли клоуном в ресторане. Не станем гадать насчет судьбы Гриши, не забери Лада его оттуда. Маленькие поросята живут у Лады в доме, большие — в своем отдельном доме с теплым полом, отдельным входом и зоной выгула. Конечно, мини-пига лучше держать, живя в собственном доме, но очень многие свины живут и в городе. Маленький по меркам мини-пигов полуторагодовалый поросенок Бекончик живет у своей хозяйки Сони в обычной квартире и прекрасно уживается с котом. Не дружит и не спит в обнимку, но уживается. Иногда, когда кот заваливается на стул, Бекончик подставляет спинку и ту часть, что позади нее, мол, почеши. И кот с удовольствием чешет. А еще Бекончик по вечерам начинает капризничать, словно дитя. Он просит, чтобы его подняли на диванчик и укрыли пледом, уложили спать.



Соня к возможному росту своего питомца готова: «Какой вырастет, такой вырастет, это же свое!» Бекончик — не единственный поросенок, требующий нежности. Алеся, владелица десятимесячного Хрюши, рассказала, что ее питомец может начать кричать ночью. Нужно подойти, взять на ручки, успокоить и убаюкать. Как ребеночка. Дружить Хрюша предпочитает с пятилетним сыном владелицы Макаром. Они всегда вместе, не разлей вода. Стать владельцем мини-пига — шаг куда более ответственный, чем стать владельцем собаки или кошки. Нужно быть готовым к тому, что поросенок, оставшись дома один, погрызет мебель, оторвет плинтусы, откроет шкафы и вывалит их содержимое на пол. И сделает он это вовсе не потому, что вредный, а потому, что ему скучно. Им нужно постоянно заниматься, постоянно уделять ему внимание. Вера Фомина, став свиномамой, стала заниматься еще и отказными поросятами. Таких отказников удалось пристроить около десятка. Глядя сегодня на Марту, о которой мы рассказывали, Вера умиляется: свинородители ей достались очень достойные, и все счастливы. Если поросенку не удается найти новых хозяев, то судьба его незавидна.

«Свинопрогулка проводится не только для того, чтобы мы могли полюбоваться на свинок других владельцев, — говорит Вера. — Другая, гораздо более важная цель — просветить потенциальных свинородителей, дать им возможность вживую пообщаться с поросятами и их владельцами, чтобы не было необходимости искать животным новых хозяев. Или горевать по поводу того, что это не удалось». Еще Вера рассказала, как в их с Евгением жизни появился Фенечка. Накануне очередного дня рождения супруга Вера предложила Евгению варианты подарка: или спутниковое телевидение, чтобы футбол смотреть, или поросенка, как талисман любимой футбольной команды (Вера и Евгений — москвичи). Евгений выбрал животину, и вот уже девятый год Феня наполняет дом счастьем. Насчет роли талисмана — вопрос, судя по турнирной таблице, чуть более сложный, что не делает Фенечку менее любимым. Сейчас Вера Фомина пытается найти в Петербурге тех, кто смог бы взять на себя бремя организации свинопрогулок в нашем городе. Пока они с Евгением делают это из Москвы. Организовать и не приехать самим — неправильно, вот и путешествует их Феня раз в год на питерскую свинопрогулку. Несколько часов здорового сна в машине поросенку не повредят. Питерские же свиноводы, помимо подарка в виде прогулки, получают от Веры, Евгения и Фени сувениры: в этом году это маленькие косметички-пенальчики с силуэтом очаровательной свинки. Самый долгожданный момент свинопрогулки — общая свинография. Просим гостей отойти чуть назад, свинородителей следить за птичкой, и вот он — групповой портрет. Четырнадцатая Большая свинопрогулка состоялась.

Сергей Вершинин для «Фонтанки.ру»