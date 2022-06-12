Семилетнего мальчика сбил «Митцубиши» в Красном Селе во время вечерней прогулки в одиночестве

Житель Карелии сбил в Красном Селе ребенка, который гулял без родителей.
Авария произошла 10 июня около половины восьмого вечера у дома 67 по проспекту Ленина, стало известно «Фонтанке» 12 июня.
По предварительной информации, «Мицубиши Лансер», за рулем которого был 30-летний мужчина, ехал по Гвардейской улице от проспекта Ленина и сбил переходившего вне зоны пешеходного перехода семилетнего мальчика.
В состоянии средней тяжести с многочисленными травмами, ребенка госпитализировали в городскую больницу № 1.
Проводится проверка.