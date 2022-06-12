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    Посмотрите на лучшие кадры «Оды Петру Великому» у стен Михайловского замка

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    В Петербурге у стен Михайловского замка 11 июня прошел концерт «Ода Петру Великому», посвященный 350-летию со дня рождения императора. Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии исполнил фрагменты произведений Модеста Мусоргского, Андрея Петрова, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Гаэтано Доницетти и Рейнгольда Глиэра.

    предоставлено Dance Open

    Гостям также рассказали о том, как эта музыка появилась и как эти произведения связаны с фигурой Петра I. Ведущими вечера были народный артист России Николай Буров, заслуженные артисты России Дарья Мороз и Михаил Морозов, а также актриса театра и кино Полина Лазарева. За дирижерским пультом стоял лауреат международных конкурсов Артем Абашев.

    Мероприятие проходило при поддержке комитета по культуре.

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