Машину-«невидимку» ловили со стрельбой на юге Петербурга. На видео попало, как водитель «Субару» уходил от погони

На 12 суток отправился под арест водитель «Субару», который под градусом пытался уехать от наряда ДПС.



пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Нарушающий ПДД красный «Субару» сотрудники полиции приметили накануне около 5:20 утра у дома 47 по проспекту Стачек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 12 июня. На требования об остановке водитель никак не реагировал и даже прибавил газу, чтобы избежать «свидания» с сотрудниками.

Для задержания водителя-нарушителя инспектор ДПС принял решение о применении табельного оружия: он сделал предупредительный выстрел в воздух, а потом еще несколько по колесам «Субару». Машину удалось остановить у дома 90 по Ленинскому проспекту. За рулем «Субару» оказался 24-летний неоднократно судимый житель поселка Ропша Ломоносовского района Ленобласти. Полицейские зафиксировали у него признаки алкогольного опьянения.

Проверили и автомобиль: выяснилось, что госномера у него «архивные».