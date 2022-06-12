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    Машину-«невидимку» ловили со стрельбой на юге Петербурга. На видео попало, как водитель «Субару» уходил от погони

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    На 12 суток отправился под арест водитель «Субару», который под градусом пытался уехать от наряда ДПС.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Нарушающий ПДД красный «Субару» сотрудники полиции приметили накануне около 5:20 утра у дома 47 по проспекту Стачек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 12 июня. На требования об остановке водитель никак не реагировал и даже прибавил газу, чтобы избежать «свидания» с сотрудниками.

    Для задержания водителя-нарушителя инспектор ДПС принял решение о применении табельного оружия: он сделал предупредительный выстрел в воздух, а потом еще несколько по колесам «Субару».

    Машину удалось остановить у дома 90 по Ленинскому проспекту. За рулем «Субару» оказался 24-летний неоднократно судимый житель поселка Ропша Ломоносовского района Ленобласти. Полицейские зафиксировали у него признаки алкогольного опьянения.

    Проверили и автомобиль: выяснилось, что госномера у него «архивные».

    Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. В отношении него составили 5 протоколов за нарушение ПДД, а также административный протокол за мелкое хулиганство.

    Протоколы в тот же день были направлены в суд, который назначил лихачу наказание в виде 12 суток административного ареста. «Субару» поместили на спецстоянку.

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