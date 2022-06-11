И Avito тоже. В Госдуме собираются взяться на сервисы размещения объявлений

В Государственную думу внесен проект закона, регулирующего работу сервисов размещения объявлений. В том числе, владение ими могут запретить иностранным гражданам и компаниям. Об этом стало известно 11 июня.

Законопроект предполагает внесение поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Регулировать собираются работу сервисов по размещению объявлений в России, посещаемость которых составляет более 10 миллионов человек в течение месяца.



Согласно тексту документа, в частности, будет ограничена доля иностранного участия в сайтах объявлений. Она сможет составлять не более 20 процентов.