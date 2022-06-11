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    И Avito тоже. В Госдуме собираются взяться на сервисы размещения объявлений

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    3 комментария

    В Государственную думу внесен проект закона, регулирующего работу сервисов размещения объявлений. В том числе, владение ими могут запретить иностранным гражданам и компаниям. Об этом стало известно 11 июня.

    Законопроект предполагает внесение поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Регулировать собираются работу сервисов по размещению объявлений в России, посещаемость которых составляет более 10 миллионов человек в течение месяца.

    Согласно тексту документа, в частности, будет ограничена доля иностранного участия в сайтах объявлений. Она сможет составлять не более 20 процентов.

    Также, в случае принятия законопроекта, будут установлены обязанности владельцев таких сайтов. В частности, их обяжут не допускать использование ресурса с нарушением законов России. Владельцы сайтов объявлений должны будут соблюдать запреты и ограничения действующих законов, соблюдать права и интересы россиян. Фиксировать собираются даже нарушения норм о выборах и референдумах. Следить за тем, чтобы нормативные акты не нарушались, судя по тексту документа, будет призван Роскомнадзор.

    Индивидуальных пользователей могут обязать публиковать реальные фамилию и инициалы. Юридические лица должны будут размещать данные компании. Для всех категорий станет обязательным указание адреса электронной почты. Отмечается, что это будет сделано для «направления юридически значимых сообщений».

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    Комментарии (3)

    Piter Russo
    Тут гораздо не приятнее будет если персональные данные уплывут в мошеннические руки..
    Дежурный по объединению
    Вот верно! А то на этих юлах одни террористы с нацистами в сообщениях переписываются!
    kоt-obormot
    ПравЕльно. Есть только чУмаданы - зачем им все остальное?
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