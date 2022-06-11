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    В ДТП в Татарстане погиб ребенок, пострадали шестеро. Возбуждено уголовное дело

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    В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту нарушения ДТП, из-за которого погиб человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прокуратуру.

    По данным ведомства, около 14:00 11 июня на трассе между населенными пунктами Муслюмово и Старое Саитово столкнулись Volkswagen и KIA. Водитель «Фольксвагена», выезжая с второстепенной дороги, не пропустил «Киа».

    В результате погибла 10-летняя пассажирка KIA. Водитель и ещё один пассажир этой машины получили травмы. Также ранены четверо пассажиров Volkswagen.

    По данным ТАСС, четыре человека получили тяжелые травмы, двое находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.

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