В ДТП в Татарстане погиб ребенок, пострадали шестеро. Возбуждено уголовное дело

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту нарушения ДТП, из-за которого погиб человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прокуратуру.



По данным ведомства, около 14:00 11 июня на трассе между населенными пунктами Муслюмово и Старое Саитово столкнулись Volkswagen и KIA. Водитель «Фольксвагена», выезжая с второстепенной дороги, не пропустил «Киа».