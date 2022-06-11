Мосты разведут уже вечером. Автомобилистам следует приготовиться

В ночь с 11 на 12 июня в Петербурге изменится привычный график разводки переправ между берегами Невы. Речь идет о Благовещенском, Троицком и Дворцовом мостах.
Как предупреждает СПб ГБУ «Мостотрест», Благовещенский мост будет разведен трижды:
- с 23:00 до 23:15;
- с 02:30 до 02:45;
- с 03:10 до 05:00.
Дворцовый мост будет разведен дважды:
- с 00:30 до 02:50;
- с 03:10 до 04:55.
Троицкий мост будет разведен с 03:30 до 04:50.
Остальные мосты будут разведены по расписанию. Зато в ночь на 13 июня, мосты в Петербурге разводить не будут. Решение принято в связи с проведением Дня России.