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    Мосты разведут уже вечером. Автомобилистам следует приготовиться

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    1 комментарий

    В ночь с 11 на 12 июня в Петербурге изменится привычный график разводки переправ между берегами Невы. Речь идет о Благовещенском, Троицком и Дворцовом мостах.

    Как предупреждает СПб ГБУ «Мостотрест», Благовещенский мост будет разведен трижды:

    • с 23:00 до 23:15;
    • с 02:30 до 02:45;
    • с 03:10 до 05:00.

    Дворцовый мост будет разведен дважды:

    • с 00:30 до 02:50;
    • с 03:10 до 04:55.

    Троицкий мост будет разведен с 03:30 до 04:50.

    Остальные мосты будут разведены по расписанию. Зато в ночь на 13 июня, мосты в Петербурге разводить не будут. Решение принято в связи с проведением Дня России.

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    Комментарии (1)

    Дежурный по объединению
    Автомобилистов тоже разведут. Как пить дать.
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