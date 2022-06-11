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    СМИ узнали об отказе Финляндии выполнить условия Турции по вступлению в НАТО

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    3 комментария

    Финская сторона отказалась от экстрадиции в Турцию людей, которые, по мнению турецкой стороны, связаны с признанными на территории республики террористическими движениями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на финские СМИ.

    Из 10 запросов на экстрадицию, направленных Анкарой с 2019 года, Финляндия удовлетворила лишь два. При этом, в обоих случаях людей не подозревают в причастности к признанным в Турции террористическими Движением Гюлена (ФЕТО) или Рабочей партией Курдистана (РПК).

    Напомним, что в середине мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. После этого власти Турции заявили, что членство новых государств в альянсе не одобрит. Причиной стал отказ выдавать участников признанных террористическими движений и санкции. В частности, Анкара требует отказаться от принятия в парламенты членов РПК, избегать контактов с ними и ускорить экстрадицию их членов.

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    Комментарии (3)

    Соловей-Помётчик
    Вы киньте эрдогана из нато, от него одни проблемы
    275170895
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    З.аранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей карты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
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