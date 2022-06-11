СМИ узнали об отказе Финляндии выполнить условия Турции по вступлению в НАТО

Финская сторона отказалась от экстрадиции в Турцию людей, которые, по мнению турецкой стороны, связаны с признанными на территории республики террористическими движениями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на финские СМИ.
Из 10 запросов на экстрадицию, направленных Анкарой с 2019 года, Финляндия удовлетворила лишь два. При этом, в обоих случаях людей не подозревают в причастности к признанным в Турции террористическими Движением Гюлена (ФЕТО) или Рабочей партией Курдистана (РПК).
Напомним, что в середине мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. После этого власти Турции заявили, что членство новых государств в альянсе не одобрит. Причиной стал отказ выдавать участников признанных террористическими движений и санкции. В частности, Анкара требует отказаться от принятия в парламенты членов РПК, избегать контактов с ними и ускорить экстрадицию их членов.