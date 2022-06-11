СМИ узнали об отказе Финляндии выполнить условия Турции по вступлению в НАТО

Финская сторона отказалась от экстрадиции в Турцию людей, которые, по мнению турецкой стороны, связаны с признанными на территории республики террористическими движениями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на финские СМИ.



Из 10 запросов на экстрадицию, направленных Анкарой с 2019 года, Финляндия удовлетворила лишь два. При этом, в обоих случаях людей не подозревают в причастности к признанным в Турции террористическими Движением Гюлена (ФЕТО) или Рабочей партией Курдистана (РПК).