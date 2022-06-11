3-d-художник изобразил Петербург в плену штурмовиков из «Звездных войн»

Дизайнер изобразил неубранный центр зимнего Петербурга, утопающий в снежной жиже и наводненный роботами, дронами и штурмовиками из «Звездных войн».

Дизайнер и 3-d-график Владислав Иванов, автор видеороликов о мрачном Петербурге будущего, опубликовал новую работу. Она появилась в телеграм-канале художника 10 июня.

«Чем глубже император сидит в Звезде Смерти, тем больше штурмовиков появляется в нашей жизни», — подписал он свою работу.



В прошлом году Владислав Иванов опубликовал ролик про мусорный апокалипсис в Петербурге, а годом ранее — видеофантазию про парад штурмовиков на Дворцовой площади.

