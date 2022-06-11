    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 16

    2 м/с, с-в

    762мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd57.78eur60.97
    Когда откроется МакдональдсСмертельное ДТП у ТроицкогоКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    3-d-художник изобразил Петербург в плену штурмовиков из «Звездных войн»

    1542
    2 комментария

    Дизайнер и 3-d-график Владислав Иванов, автор видеороликов о мрачном Петербурге будущего, опубликовал новую работу. Она появилась в телеграм-канале художника 10 июня.

    Дизайнер изобразил неубранный центр зимнего Петербурга, утопающий в снежной жиже и наводненный роботами, дронами и штурмовиками из «Звездных войн».

    «Чем глубже император сидит в Звезде Смерти, тем больше штурмовиков появляется в нашей жизни», — подписал он свою работу.

    В прошлом году Владислав Иванов опубликовал ролик про мусорный апокалипсис в Петербурге, а годом ранее — видеофантазию про парад штурмовиков на Дворцовой площади.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    275170895
    Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на во.де. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей карты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    261839681
    Хроники военного времени.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close