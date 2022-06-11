На набережной лейтенанта Шмидта брали на абордаж шведов. Петр I наблюдал с берега

На фестивале «Окно в Европу», который с 7 по 12 июня проходит на набережной лейтенанта Шмидта в честь празднования 350-летия со дня рождения Петра I, реконструкторы воссоздали битву на Неве. 11 мая там побывал фотограф «Фонтанки».
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Абордажная битва, которую увидели посетители фестиваля - это реконструкция эпизода боя при Екатерингофе, известного как «Небываемое бывает». Абордаж шведских кораблей «Астрильд» и «Гедан» считается днем рождения Балтийского флота. В роли корабля «Астрильд» выступил бриг «Триумф». Его брали на абордаж «на гичках» – на парусно-гребной шлюпке «Дрезна». Сначала «русские» забросали «шведов» бомбами, а потом перешли к рукопашной. В ходе горячей схватки несколько человек оказались за бортом. За победой русских моряков наблюдал с берега молодой Петр I, одетый в красный камзол и черную шляпу.
Реконструкцию абордажной битвы покажут ещё и 12 июня в 14:00 и 18:30.
Также на фестивале будут проходить концерты, мастер-классы и лекции.
Полную программу можно узнать на официальном сайте фестиваля.