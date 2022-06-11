Дачник под Петербургом невзлюбил контроль скорости и стащил ноутбук. Извинялись родственники

На участке трассы Грузино — Керро в Ленобласти житель пригородного участка решил восстановить справедливость на дороге. Закрученный сюжет о преступлении и раскаянии рассказали в дорожном комитете Ленинградской области 11 июня.

Дорожный комитет Ленобласти

Случайный прохожий снял, как возле машины контроля скорости стоит мужчина и что-то делает с камерой контроля скорости на крыше автомобиля. Увидев, что его снимают, мужчина начинает объяснять, что просто восстанавливает справедливость.

«Я считаю, что это несанкционированный контроль скорости, — говорит он и пытается вытащить провода из камеры. — Я не ломаю, а аккуратно откручиваю», — при этом повторяет он.



Однако камера не поддается манипуляциям мужчины, и тогда он через открытое переднее окно автомобиля забирает из салона служебный ноутбук и уходит.

