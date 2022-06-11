Дачник под Петербургом невзлюбил контроль скорости и стащил ноутбук. Извинялись родственники

На участке трассы Грузино — Керро в Ленобласти житель пригородного участка решил восстановить справедливость на дороге. Закрученный сюжет о преступлении и раскаянии рассказали в дорожном комитете Ленинградской области 11 июня.
Дорожный комитет Ленобласти
Случайный прохожий снял, как возле машины контроля скорости стоит мужчина и что-то делает с камерой контроля скорости на крыше автомобиля. Увидев, что его снимают, мужчина начинает объяснять, что просто восстанавливает справедливость.
«Я считаю, что это несанкционированный контроль скорости, — говорит он и пытается вытащить провода из камеры. — Я не ломаю, а аккуратно откручиваю», — при этом повторяет он.
Однако камера не поддается манипуляциям мужчины, и тогда он через открытое переднее окно автомобиля забирает из салона служебный ноутбук и уходит.
На место вызвали полицию, и пока она добиралась до места преступления, родственники Робин Гуда принесли ноутбук назад к машине.
«Компьютер принесли мать и жена со словами, мол, возвращаем, нам чужого не надо. В глазах — слёзы», — рассказали в комитете.
Камера контролирует участок с ограничением скорости 40 километров в час. Это не первый случай покушения на камеры контроля скорости, но первый — в этом сезоне. В прошлом в приборы фиксации бросались кефиром и камнями.