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    Дачник под Петербургом невзлюбил контроль скорости и стащил ноутбук. Извинялись родственники

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    4 комментария

    На участке трассы Грузино — Керро в Ленобласти житель пригородного участка решил восстановить справедливость на дороге. Закрученный сюжет о преступлении и раскаянии рассказали в дорожном комитете Ленинградской области 11 июня.

    Дорожный комитет Ленобласти

    Случайный прохожий снял, как возле машины контроля скорости стоит мужчина и что-то делает с камерой контроля скорости на крыше автомобиля. Увидев, что его снимают, мужчина начинает объяснять, что просто восстанавливает справедливость.

    «Я считаю, что это несанкционированный контроль скорости, — говорит он и пытается вытащить провода из камеры. — Я не ломаю, а аккуратно откручиваю», — при этом повторяет он.

    Однако камера не поддается манипуляциям мужчины, и тогда он через открытое переднее окно автомобиля забирает из салона служебный ноутбук и уходит.

    На место вызвали полицию, и пока она добиралась до места преступления, родственники Робин Гуда принесли ноутбук назад к машине.

    «Компьютер принесли мать и жена со словами, мол, возвращаем, нам чужого не надо. В глазах — слёзы», — рассказали в комитете.

    Камера контролирует участок с ограничением скорости 40 километров в час. Это не первый случай покушения на камеры контроля скорости, но первый — в этом сезоне. В прошлом в приборы фиксации бросались кефиром и камнями.

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    Комментарии (4)

    275170895
    Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуац.ии. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей карты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    Magdalina
    Приличный, культурный мужчина, аккуратненько пытался отключить камеру, я за него 🙋
    VKuser1453803
    Мужик- молодец, а прохожий - ..дак. Там контроль скорости, скорее нужен только носящимся самосвалам. А они, как носились, так и носятся. Видно, у них абонемент. Даже, на обгон идут.
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