Трагикомедия при свете белых ночей. Камера сняла, как разгневанная толпа гонит автовора к Исаакию

Житель Петербурга увёл автомобиль из-под носа компании, отдыхающей у Медного всадника в Адмиралтейском районе города, но оказался не готов к последствиям.

Как сообщает «Дорожный инспектор» , в ночь на 11 июня белый «Хёндэ Крета» приглянулся 39-летнему мужчине, гулявшему у Сенатской площади. Машина была призывно открыта и заведена — компания отдыхающих, как пишет автор, развлекала себя кальяном и музыкой, которая лилась из салона «Хёндэ».

Провернуть похищение прохожему удалось не до конца. Спохватившийся владелец успел нырнуть в салон и попытался отвоевать руль.

«Борьба шла во время движения. Угонщик не потянул и спарринг, и управление т/с. Совершил ДТП с проезжающим а/м "Киа"», — рассказывает «Дорожный инспектор».

Помяв бока машинам у Сенатской площади, незадачливый горожанин бросил «Хёндэ» с владельцем и рванул в сторону Исаакиевского собора. Судя по видео, которое публикует «Мегаполис», его преследовали не меньше девяти человек, в том числе девушка.



«Злодей был задержан. Выяснилось, что на подвиг его толкнул градус в крови. У врача надул — 0,800 мг/л», — подытожил автор паблика. Мужчина получил протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не исключено возбуждение уголовного дела.

