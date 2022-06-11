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    Трагикомедия при свете белых ночей. Камера сняла, как разгневанная толпа гонит автовора к Исаакию

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    2 комментария

    Житель Петербурга увёл автомобиль из-под носа компании, отдыхающей у Медного всадника в Адмиралтейском районе города, но оказался не готов к последствиям.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Как сообщает «Дорожный инспектор», в ночь на 11 июня белый «Хёндэ Крета» приглянулся 39-летнему мужчине, гулявшему у Сенатской площади. Машина была призывно открыта и заведена — компания отдыхающих, как пишет автор, развлекала себя кальяном и музыкой, которая лилась из салона «Хёндэ».

    Провернуть похищение прохожему удалось не до конца. Спохватившийся владелец успел нырнуть в салон и попытался отвоевать руль.

    «Борьба шла во время движения. Угонщик не потянул и спарринг, и управление т/с. Совершил ДТП с проезжающим а/м "Киа"», — рассказывает «Дорожный инспектор».

    Помяв бока машинам у Сенатской площади, незадачливый горожанин бросил «Хёндэ» с владельцем и рванул в сторону Исаакиевского собора. Судя по видео, которое публикует «Мегаполис», его преследовали не меньше девяти человек, в том числе девушка.

    «Злодей был задержан. Выяснилось, что на подвиг его толкнул градус в крови. У врача надул — 0,800 мг/л», — подытожил автор паблика. Мужчина получил протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не исключено возбуждение уголовного дела.

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    Комментарии (2)

    275170895
    Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю соз.нание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
    275170895
    Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей карты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
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