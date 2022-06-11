Военный моряк из Кронштадта погиб на Украине

Ещё один петербургский военный погиб на территории Украины. Губернатор Александр Беглов соболезнует родным и близким, кратко уточняя, что погибший — старший мичман из Кронштадта, посмертно награждённый орденом Мужества.



«Мужественный человек, настоящий воин, он сражался за право жителей Донбасса на мирную жизнь, защищал национальную безопасность России. Максим Олегович проявил героизм, до конца был верен воинскому долгу и присяге. В эти тяжелые дни разделяю горе вместе с вами. Вечная память Максиму Олеговичу Панину», — говорится в соболезнованиях градоначальника.