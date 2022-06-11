Хороший мальчик. В Петербурге туристам дорогу подскажет пёс Изюм

В туристской информационной службе Ask me SPb появился пёс по имени Изюм. Про четырехлапого сотрудника написал 11 июня в своем телеграм-канале председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.
Глава комитета рассказал историю появления в команде студентов-волонтеров рыжего пса.
«А началось всё с того, что Изюм не захотел оставаться дома и пошёл со своей хозяйкой — руководителем волонтёров. Теперь пёс — полноправный член команды Ask me SPb и уже завоёвывает сердца петербуржцев и гостей города», — написал Корнеев.
Псу сшили форму, и теперь он в компании волонтеров помогает гостям культурной столицы сориентироваться в городе.
Волонтерская служба помощи туристам Ask me SPb начала работу 30 апреля. В команду входят более 100 студентов из Петербурга и других городов. У каждого с собой сумка с информационными материалами и картами, которые туристы могут получить бесплатно. Девиз службы — «Со мной в Петербурге ясно!».