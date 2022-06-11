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    Хороший мальчик. В Петербурге туристам дорогу подскажет пёс Изюм

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    1 комментарий

    В туристской информационной службе Ask me SPb появился пёс по имени Изюм. Про четырехлапого сотрудника написал 11 июня в своем телеграм-канале председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.

    Глава комитета рассказал историю появления в команде студентов-волонтеров рыжего пса.

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    «А началось всё с того, что Изюм не захотел оставаться дома и пошёл со своей хозяйкой — руководителем волонтёров. Теперь пёс — полноправный член команды Ask me SPb и уже завоёвывает сердца петербуржцев и гостей города», — написал Корнеев.

    Псу сшили форму, и теперь он в компании волонтеров помогает гостям культурной столицы сориентироваться в городе.

    Волонтерская служба помощи туристам Ask me SPb начала работу 30 апреля. В команду входят более 100 студентов из Петербурга и других городов. У каждого с собой сумка с информационными материалами и картами, которые туристы могут получить бесплатно. Девиз службы — «Со мной в Петербурге ясно!».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии (1)

    275170895
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