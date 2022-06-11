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    Стало слишком много. В Турции ограничат выдачу ВНЖ иностранцам

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    3 комментария

    Власти Турции приняли решение ограничить выдачу видов на жительство для иностранцев. В каждом из жилых районов страны их доля не будет превышать 20 процентов. Нововведение вступит в силу с 1 июля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Anadolu.

    В данный момент квота составляет 25%. С введением ограничения для иностранцев, желающих получить ВНЖ, закрытыми окажутся 1200 жилых районов Турции. Там же невозможно будет получить убежище.

    По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, за последние 6 лет власти задержали 1 миллион 246 тысяч мигрантов внутри страны. Речь идет, в первую очередь, о сирийцах.

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    Комментарии (3)

    275170895
    Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    Заранее Храни Вас Господь и большое челов.еческое спасибо.

    Номер моей карты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    Piter Russo
    Окраинцев в Турции много стало?
    Дежурный по объединению
    Ношфспину? Помидораминеотделаются?
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