Стало слишком много. В Турции ограничат выдачу ВНЖ иностранцам

Власти Турции приняли решение ограничить выдачу видов на жительство для иностранцев. В каждом из жилых районов страны их доля не будет превышать 20 процентов. Нововведение вступит в силу с 1 июля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Anadolu.
В данный момент квота составляет 25%. С введением ограничения для иностранцев, желающих получить ВНЖ, закрытыми окажутся 1200 жилых районов Турции. Там же невозможно будет получить убежище.
По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, за последние 6 лет власти задержали 1 миллион 246 тысяч мигрантов внутри страны. Речь идет, в первую очередь, о сирийцах.