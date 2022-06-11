Стало слишком много. В Турции ограничат выдачу ВНЖ иностранцам

Власти Турции приняли решение ограничить выдачу видов на жительство для иностранцев. В каждом из жилых районов страны их доля не будет превышать 20 процентов. Нововведение вступит в силу с 1 июля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Anadolu.



В данный момент квота составляет 25%. С введением ограничения для иностранцев, желающих получить ВНЖ, закрытыми окажутся 1200 жилых районов Турции. Там же невозможно будет получить убежище.