ТАСС: В Москве найден мертвым бывший депутат Госдумы

Бывший депутат Госдумы Юрий Мамонов найден мёртвым в квартире в центре Москвы. Об этом 11 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным агентства, смерть экс-депутата никак не связана с криминалом. Юрия Мамонова нашли мёртвым в его квартире, расположенной в доме на Садовой-Кудринской улице. Предположительно смерть может быть связана с рядом заболеваний.
Юрию Мамонову было 64 года. Депутатом Государственной думы он был с 2000 по 2003 год, представляя партию ЛДПР. Парламентарий входил в комиссию Госдумы по защите прав инвесторов, а также в комитет по энергетике, транспорту и связи.