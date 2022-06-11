ТАСС: В Москве найден мертвым бывший депутат Госдумы

Бывший депутат Госдумы Юрий Мамонов найден мёртвым в квартире в центре Москвы. Об этом 11 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.



По данным агентства, смерть экс-депутата никак не связана с криминалом. Юрия Мамонова нашли мёртвым в его квартире, расположенной в доме на Садовой-Кудринской улице. Предположительно смерть может быть связана с рядом заболеваний.