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    ТАСС: В Москве найден мертвым бывший депутат Госдумы

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    3 комментария

    Бывший депутат Госдумы Юрий Мамонов найден мёртвым в квартире в центре Москвы. Об этом 11 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    По данным агентства, смерть экс-депутата никак не связана с криминалом. Юрия Мамонова нашли мёртвым в его квартире, расположенной в доме на Садовой-Кудринской улице. Предположительно смерть может быть связана с рядом заболеваний.

    Юрию Мамонову было 64 года. Депутатом Государственной думы он был с 2000 по 2003 год, представляя партию ЛДПР. Парламентарий входил в комиссию Госдумы по защите прав инвесторов, а также в комитет по энергетике, транспорту и связи.

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    Комментарии (3)

    275170895
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    Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей карты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    275099219
    красавчик
    SKP(тм)
    еще один не дожил до пенсии
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