Двое детей на самокатах попали под одну «Тойоту» в Сосновом Бору. Водитель не любит уступать

Двое школьников поверили в безопасность «зебры» и не добрались до противоположной стороны дороги в Ленинградской области. На нерегулируемом переходе в четверг, 9 июня, их не пропустила «Тойота».

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 11 июня, авария с пешеходами случилась около семи часов вечера на улице 50-летия Октября в Сосновом Бору. 52-летний местный житель на «Тойоте Камри» не остановился перед «зеброй», когда по ней катились двое на механических самокатах.



В результате столкновения медицинская помощь потребовалась школьникам 12 и 13 лет. Оба госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.