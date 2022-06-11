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    Двое детей на самокатах попали под одну «Тойоту» в Сосновом Бору. Водитель не любит уступать

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    5 комментариев

    Двое школьников поверили в безопасность «зебры» и не добрались до противоположной стороны дороги в Ленинградской области. На нерегулируемом переходе в четверг, 9 июня, их не пропустила «Тойота».

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 11 июня, авария с пешеходами случилась около семи часов вечера на улице 50-летия Октября в Сосновом Бору. 52-летний местный житель на «Тойоте Камри» не остановился перед «зеброй», когда по ней катились двое на механических самокатах.

    В результате столкновения медицинская помощь потребовалась школьникам 12 и 13 лет. Оба госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

    Сидевшего за рулём мужчину образцовым водителем не назвать. С 2021 года его привлекали к ответственности за нарушения ПДД без малого полтора десятка раз. По данным «Фонтанки», по статьям о превышении скорости и непредоставлении преимущества в движении пешеходам.

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    Комментарии (5)

    MidNightWoodpecker
    может стоит вернуть талоны? как раньше - 3 дырки в талоне и досвидули, ходи пешком.
    Alex000
    Один отъездился, двое откатались. Всем успехов.
    Дежурный по объединению
    "Водитель не любит уступать" - это была славная охота(с)
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