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    Любитель скорости на «Поло» не заметил ребёнка во дворе на Тельмана. Мальчик в больнице

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    Сотрудники правоохранительных органов выясняют, почему девятилетний пешеход остался не замеченным автомобилистом во дворе в Невском районе Петербурга.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, ребёнок оказался под колёсами «Фольксвагена Поло» на улице Тельмана, 30, накануне в начале десятого часа вечера. Автомобиль ехал по дворовой территории, мальчик вышел перед ним из-за припаркованного автомобиля.

    Избежать столкновения не удалось. Девятилетнего пешехода увезли в больницу с различными травмами, он в состоянии средней степени тяжести.

    По данным «Фонтанки», за рулём «Фольксвагена» сидел 46-летний житель Невского района города. Внимательным водителем его не назвать. За последние полтора года он наездил на 19 штрафов — не замечал то светофор, то скоростной лимит.

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