Любитель скорости на «Поло» не заметил ребёнка во дворе на Тельмана. Мальчик в больнице

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, почему девятилетний пешеход остался не замеченным автомобилистом во дворе в Невском районе Петербурга.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, ребёнок оказался под колёсами «Фольксвагена Поло» на улице Тельмана, 30, накануне в начале десятого часа вечера. Автомобиль ехал по дворовой территории, мальчик вышел перед ним из-за припаркованного автомобиля.



Избежать столкновения не удалось. Девятилетнего пешехода увезли в больницу с различными травмами, он в состоянии средней степени тяжести.