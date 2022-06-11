Отлучены от руля. Путин подписал запрет на работу в такси и общественном транспорте с непогашенной судимостью

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает работать таксистами и водителями общественного транспорта тем, у кого есть непогашенная судимость. Соответствующий акт был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 11 июня.
Теперь водители легковых такси и общественного транспорта должны будут предоставить в регистрирующий орган справку об отсутствии судимости.
Водителями не смогут работать те, кто имеет непогашенную судимость за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества и другие.
Работники — как россияне, так и трудовые мигранты из стран ЕАЭС — обязаны до 1 сентября 2023 года представить работодателю справку об отсутствии судимости.
Закон вступит в силу 1 марта 2023 года.