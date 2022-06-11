Отлучены от руля. Путин подписал запрет на работу в такси и общественном транспорте с непогашенной судимостью

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает работать таксистами и водителями общественного транспорта тем, у кого есть непогашенная судимость. Соответствующий акт был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 11 июня.



Теперь водители легковых такси и общественного транспорта должны будут предоставить в регистрирующий орган справку об отсутствии судимости.

