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    Отлучены от руля. Путин подписал запрет на работу в такси и общественном транспорте с непогашенной судимостью

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    7 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает работать таксистами и водителями общественного транспорта тем, у кого есть непогашенная судимость. Соответствующий акт был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 11 июня.

    Теперь водители легковых такси и общественного транспорта должны будут предоставить в регистрирующий орган справку об отсутствии судимости.

    Водителями не смогут работать те, кто имеет непогашенную судимость за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества и другие.

    Работники — как россияне, так и трудовые мигранты из стран ЕАЭС — обязаны до 1 сентября 2023 года представить работодателю справку об отсутствии судимости.

    Закон вступит в силу 1 марта 2023 года.

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    Комментарии (7)

    кудаужнам
    Они всё равно будут выходить на улицы, только пешком ... и вечером ...
    Денеб
    А куда же судимым деваться? По подворотням грабить? Если не ошибаюсь, в России каждый четвёртый мужчина сидел или сидит......
    Дежурный по объединению
    Все! Теперь Алексей Анатольевич не сможет стать водителем автобуса! И Невзоров - тоже!
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