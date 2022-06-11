Автокран с огненным шлейфом добавил жару на севере КАД

Автомобильный пожар тушили на севере кольцевой автодороги Петербурга субботним днём, 11 июня. Фотографиями и видео с «Фонтанкой» поделились читатели.
Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», грузовой автомобиль загорелся в полосе безопасности на 26-м километре внешнего кольца КАД в половине второго часа дня. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС.
На кадрах шлейф пламени и охваченный огнём автокран. Как уточняют, в результате случившегося ремонтировать предстоит только железо, среди людей пострадавших нет.