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    Автокран с огненным шлейфом добавил жару на севере КАД

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    1 комментарий

    Автомобильный пожар тушили на севере кольцевой автодороги Петербурга субботним днём, 11 июня. Фотографиями и видео с «Фонтанкой» поделились читатели.

    Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», грузовой автомобиль загорелся в полосе безопасности на 26-м километре внешнего кольца КАД в половине второго часа дня. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС.

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    На кадрах шлейф пламени и охваченный огнём автокран. Как уточняют, в результате случившегося ремонтировать предстоит только железо, среди людей пострадавших нет.

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    Комментарии (1)

    Андрей К._5e4ce28835681
    Кран жалко. Теперь такой не продадут.
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