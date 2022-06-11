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    В России снова вырос спрос на наличные

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    4 комментария

    С начала июня в России вырос спрос на наличные деньги. У этого есть вполне объяснение.

    Увеличение наличных денег в обращении с 1 по 9 июня вырос на 150,4 миллиарда рублей. Об этом 11 июня сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального банка России.

    По мнению эксперта, опрошенного изданием, это связано с тем, что у многих высокодоходных вкладов закончились сроки. В начале марта на пике ключевой ставки россияне массово открывали вклады. Сейчас многих из них не переоформляются и не рефинансируются – ставки значительно снижены на фоне падения ключевой ставки.

    В последний раз спрос на наличные деньги в обращении резко рос после 24 февраля. Тогда на фоне ситуации на Украине и девальвации рубля, еженедельный показатель денежной массы составлял 17,23 триллиона рублей и держался на таком уровне как минимум до 11 марта.

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    Комментарии (4)

    Alex000
    Ну... да, перешёл на нал.
    И никакие "высокодоходные вклады" (их есть?!) не при чём, просто держать деньгу в банке слегка очково ныне.
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