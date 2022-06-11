В России снова вырос спрос на наличные

С начала июня в России вырос спрос на наличные деньги. У этого есть вполне объяснение.

Увеличение наличных денег в обращении с 1 по 9 июня вырос на 150,4 миллиарда рублей. Об этом 11 июня сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального банка России.



По мнению эксперта, опрошенного изданием, это связано с тем, что у многих высокодоходных вкладов закончились сроки. В начале марта на пике ключевой ставки россияне массово открывали вклады. Сейчас многих из них не переоформляются и не рефинансируются – ставки значительно снижены на фоне падения ключевой ставки.