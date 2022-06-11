Под Петербургом ребёнок пролетел на москитной сетке четыре этажа

Девятилетний мальчик попал в больницу с переломами, заигравшись и открыв окно в пятиэтажке в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке» 11 июня.
Бригада скорой увезла ребёнка в тяжёлом состоянии от дома в посёлке Котельский накануне около семи часов вечера. По предварительным данным, играя в квартире на четвёртом этаже, он открыл окно и надавил на москитную сетку, упавшую вместе с ним.
В больницу мальчик поступил с переломами двух костей, ссадинами, ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой. Все обстоятельства его травмирования устанавливает Следственный комитет Ленинградской области.
«В настоящее время ребёнок находится в медицинском учреждении, где ему оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни нет», — уточнили в ведомстве.