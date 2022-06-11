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    На дорогах — пробки, многолюдно на вокзалах. Петербуржцы потянулись за город в погожий день

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    1 комментарий

    Жители Петербурга решили провести солнечную теплую субботу за городом. На выездах из города образовались заторы.

    Самая серьезная пробка на выезд из Петербурга днем 11 июня образовалась на севере города. Как следует из данных сервиса «Яндекс.Карты», около 5 километров автомобилистам приходится стоять на внешнем кольце КАД перед развязкой на Новоприозерское шоссе.

    Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»
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    Там же стоит проспект Энгельса, фактически от Суздальского. Авария застопорила Выборгское шоссе.

    Крайне плотно на внешнем кольце КАД у Вантового моста. Стоит Московское шоссе. Перед Ленсоветовской дорогой путь преграждает авария, перед поворотом на поселок Тельмана — ремонт.

    Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»
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    Традиционно плотно на Мурманском шоссе. Особенно — у развязки с КАД.

    Добавим, что, по словам читателя «Фонтанки», необычно плотно на Финляндском вокзале. «Очень людно, очереди», — сообщает Руслан.

    Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»
    Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

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    Комментарии (1)

    hoboot
    родительская суббота. на кладбищах вообще не протолкнуться.
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