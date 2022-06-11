На дорогах — пробки, многолюдно на вокзалах. Петербуржцы потянулись за город в погожий день

Жители Петербурга решили провести солнечную теплую субботу за городом. На выездах из города образовались заторы.
Самая серьезная пробка на выезд из Петербурга днем 11 июня образовалась на севере города. Как следует из данных сервиса «Яндекс.Карты», около 5 километров автомобилистам приходится стоять на внешнем кольце КАД перед развязкой на Новоприозерское шоссе.
Там же стоит проспект Энгельса, фактически от Суздальского. Авария застопорила Выборгское шоссе.
Крайне плотно на внешнем кольце КАД у Вантового моста. Стоит Московское шоссе. Перед Ленсоветовской дорогой путь преграждает авария, перед поворотом на поселок Тельмана — ремонт.
Традиционно плотно на Мурманском шоссе. Особенно — у развязки с КАД.
Добавим, что, по словам читателя «Фонтанки», необычно плотно на Финляндском вокзале. «Очень людно, очереди», — сообщает Руслан.