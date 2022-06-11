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    В Петербурге снизилось число заболевших коронавирусом

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    1 комментарий

    За минувшие сутки в Петербурге выявили 214 случаев заражения коронавирусом (накануне — 217). В больницу попали 73 человека против 92 накануне. Окончательно поправились после болезни 226 человек (сутками ранее — 238). Об этом 11 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

    В последние сутки в Петербурге от коронавируса скончались 12 человек.

    В Москве за сутки выявлено 220 случаев коронавируса, 118 заболевшим потребовалась госпитализация. Выздоровел 241 человек. Скончались — 15.

    В целом по России за сутки выявили 3 627 случаев COVID-19. В больницу попали 1362 человека. От коронавируса скончались 72 жителя страны. Выздоровели 4827 человек.

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    Комментарии (1)

    AlexZZZ
    Судя по тому, что госпитализация ~30% от выявленных, и смертность ~5% от выявленных - большинство кто болеет ещё, просто не обращается к врачу.
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