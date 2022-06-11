В Петербурге снизилось число заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Петербурге выявили 214 случаев заражения коронавирусом (накануне — 217). В больницу попали 73 человека против 92 накануне. Окончательно поправились после болезни 226 человек (сутками ранее — 238). Об этом 11 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.



В последние сутки в Петербурге от коронавируса скончались 12 человек.