В Петербурге снизилось число заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Петербурге выявили 214 случаев заражения коронавирусом (накануне — 217). В больницу попали 73 человека против 92 накануне. Окончательно поправились после болезни 226 человек (сутками ранее — 238). Об этом 11 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В последние сутки в Петербурге от коронавируса скончались 12 человек.
В Москве за сутки выявлено 220 случаев коронавируса, 118 заболевшим потребовалась госпитализация. Выздоровел 241 человек. Скончались — 15.
В целом по России за сутки выявили 3 627 случаев COVID-19. В больницу попали 1362 человека. От коронавируса скончались 72 жителя страны. Выздоровели 4827 человек.