Полиция Петербурга разорила тайники стартапа «Лавка дядюшки Джо»

Двое молодых людей из Колпино создали интернет-магазин, но их не поняли в Управлении по контролю за незаконным оборотом наркотиков. Читайте, как они погорели.
К вечеру 10 июня Колпинский районный суд Петербурга арестовал двух местных жителей. Одному — Леше — 25 лет, второму — Ване — 22 года. Им вменяют ни много ни мало покушение на сбыт наркотиков через недавно созданный ими интернет-магазин под игривой вывеской «Лавка дядюшки Джо» (торговали, конечно, через Darknet).
По информации «Фонтанки», полицейская ревизия началась утром 9 июня в их офисе — в квартире дома на бульваре Трудящихся. Там нашли граммов 100 психотропного вещества, шесть заранее приготовленных милых свертков и компьютер, где имелась карта с точным указанием шести тайников по территории Колпино.
Так что теперь одному прилетело обвинение в учредительстве, а второй считается закладчиком. Кстати, оба уже осуждались за наркотики, но лишь за хранение.