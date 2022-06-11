Состояние ухудшается с каждым днём. 12-летнему петербуржцу требуется операция

У Саши целый список диагнозов. Одно из заболеваний требует срочного лечения - у мальчика сильнейшее искривление позвоночника и ему нужна сложная операция, состояние стремительно ухудшается. Но на данный момент квот нет. Как нет и времени их ждать.



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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Саша Одинцов, 12 лет.

Кифосколиоз 4-й степени.

Спасёт операция. Не хватает 463 957 руб.

«У сына тяжёлое искривление позвоночника – он изогнут сразу в двух плоскостях, в форме буквы S. Врачи сказали, что необходима операция, так как у Саши сдавливаются внутренние органы, а это опасно для жизни.



В прошлом году сыну провели первый этап хирургии – выпрямили позвоночник в грудном отделе и зафиксировали его специальной металлоконструкцией. Саша успешно восстановился, и теперь ему предстоит вторая операция – исправление деформации в поясничном отделе позвоночника. Кроме того, хирурги зафиксируют в правильном положении кости таза, так как сейчас вся нагрузка приходится на правую ногу, а из-за этого сыну трудно и больно стоять и даже сидеть.



Состояние Саши осложняется другими заболеваниями. У него детский церебральный паралич, несколько лет назад ему установили баклофеновую помпу, чтобы снизить нарастающую спастику мышц. Кроме того, сын перенес три операции на тазобедренных суставах.



Всё лечение прежде Саша получал по госквотам, однако теперь, когда пришло время делать вторую операцию на позвоночнике, – их нет, и у нас нет возможности собрать необходимую сумму. Ждать нельзя, ведь с каждым днем состояние сына ухудшается. Прошу, помогите нам!» Сергей Одинцов, Санкт-Петербург.

Алла Коганова, травматолог-ортопед Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург);

«У Саши нейромышечный кифосколиоз 4-й степени, состояние после первого этапа хирургического лечения. Ребёнку необходимо провести вторую этапную операцию – выполнить коррекцию сколиотической деформации и зафиксировать в правильном положении позвоночник в поясничном отделе и область таза с помощью специального инструментария».



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Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

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