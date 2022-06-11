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    Не полетят еще неделю. Росавиация продлила запрет на полеты в южные аэропорты

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    3 комментария

    Режим временного ограничения на полеты в южные аэропорты России продлен. Об этом 11 июня сообщает Росавиация.

    В ведомстве отмечают, что южные аэропорты не будут принимать и отправлять рейсы до 03:45 18 июня. Это касается аэропортов Анапы и Белгорода, Брянска и Воронежа, Геленджика и Краснодара, Курска и Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя, а также Элисты.

    В качестве альтернативных маршрутов предложены Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москва.

    Остальные аэровокзалы работают в штатном режиме.

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    Комментарии (3)

    Григорич74
    Но если всё идёт строго по графику, без отклонений, то нельзя ли продлить сразу до той даты, когда в соответствии с графиком планируется окончание?
    Piter Russo
    Можно смело до 1 сентября было продлить.
    275102528
    На неделю?
    Оптимисты )))
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