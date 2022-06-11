Не полетят еще неделю. Росавиация продлила запрет на полеты в южные аэропорты

Режим временного ограничения на полеты в южные аэропорты России продлен. Об этом 11 июня сообщает Росавиация.
В ведомстве отмечают, что южные аэропорты не будут принимать и отправлять рейсы до 03:45 18 июня. Это касается аэропортов Анапы и Белгорода, Брянска и Воронежа, Геленджика и Краснодара, Курска и Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя, а также Элисты.
В качестве альтернативных маршрутов предложены Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москва.
Остальные аэровокзалы работают в штатном режиме.