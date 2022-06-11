На улице Руставели дважды за вечер пострадали мотоциклисты. Одного увезли со сломанной челюстью

Вечером пятницы, 10 июня, на улице Руставели произошли две аварии с участием мотоциклов. Один из них, как пишут очевидцы, столкнулся с машиной на перекрестке с проспектом Луначарского.
«Девушка на авто, выезжая под стрелку направо с Луначарского на Руставели, выехала не в крайний правый, а в крайний левый, не пропустив мотоциклиста», — рассказал подписчик группы «Мотосолидарность ДТП» во «ВКонтакте».
По предварительным данным, мотоциклиста увезли в больницу с переломом челюсти и травмой лица. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.
Напомним, в другой аварии с мотоциклом на улице Руставели прошлым вечером машина потеряла бампер. Пострадал мужчина 1993 года рождения.