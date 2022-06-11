На закате на Пулковском шоссе столкнулись фура и легковушка

Ближе к ночи на Пулковском шоссе встретились фура и легковая машина. Об этом в соцсетях рассказал очевидец.



Свидетель, опубликовавший видео с места событий в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», проезжал мимо места аварии в 23:15. «Яндекс» фиксирует ДТП возле Пулковской обсерватории от 23:34, в среднем ряду.