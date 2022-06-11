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    На закате на Пулковском шоссе столкнулись фура и легковушка

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    1 комментарий

    Ближе к ночи на Пулковском шоссе встретились фура и легковая машина. Об этом в соцсетях рассказал очевидец.

    Свидетель, опубликовавший видео с места событий в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», проезжал мимо места аварии в 23:15. «Яндекс» фиксирует ДТП возле Пулковской обсерватории от 23:34, в среднем ряду.

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Насколько сильно пострадали машины, разглядеть в темноте сложно. О пострадавших сведений тоже нет. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.

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    Комментарии (1)

    Maxi 555
    На закате на Пулковском шоссе столкнулись фура и легковушка. Очень поэтично.
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