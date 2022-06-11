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    На Елагином острове пройдёт выставка стекла и керамики и карнавал «Упсала-Цирка»

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    1 комментарий

    Выходные 11–13 июня в ЦПКиО им. Кирова обещают быть насыщенными.

    На Восточной поляне у Елагиноостровского дворца пройдёт традиционная выставка «Стекло и керамика в пейзаже». Свои работы на природе представят художники, специалисты по работе со стеклом и керамикой из России и зарубежья. Будут в том числе представители известных стекольных центров: Гусь-Хрустального, Никольска, Абрамцева, Вышнего Волочка, Красноярска, Екатеринбурга, Минска и других. Организаторы напоминают, как любопытно наблюдать керамику и стекло в парке, где меняется освещение и условия в течение дня. Чтобы попасть на выставку, достаточно будет приобрести билет в парк. Выставка будет работать с 11 по 13 июня с 10 до 19 часов, официальное открытие пройдёт 11 июня в 13 часов.

    Фото: vk.com/elaginpark
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    Кроме того, 11–13 июня питомники Ленобласти и петербургские цветоводы представят во дворе Кухонного корпуса фуксии, фиалки, комнатные и садовые цветы. Время работы — 11 июня с 13 до 19 часов, 12 июня — с 12 до 19, 13 июня — с 12 до 18. В эти же дни с 12 до 19 пройдет гастрономическая ярмарка.

    Также с 13 часов 11 июня в парке пройдёт карнавал артистов «Упсала-Цирка» — шествие с барабанами и трюками. Вход — по парковым билетам.

    И в завершение всех радостей — в парке цветёт сирень.

    Подробности о мероприятиях читайте на сайте ЦПКиО им. Кирова.

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    Анастасия Семенович

    Фото: vk.com/elaginpark

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    Комментарии (1)

    xepnuminu
    Шведы придут танцевать?
    чёта ржу.
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