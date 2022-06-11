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    Вы точно не сёстры? Как выглядят выросшие дочери известных супермоделей

    Зачастую девушки идут по стопам своих мам и тоже пробуют себя в модельном бизнесе

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    Дочери моделей наследуют эффектную внешность своих матерей
    Дочери моделей наследуют эффектную внешность своих матерейКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Имена знаменитых супермоделей всегда на слуху даже у тех, кто не имеет никакого отношения к миру моды: Синди Кроуфорд, Хайди Клум, Кейт Мосс... Да и сами модели попробовали себя в различных амплуа: актрис, певиц, дизайнеров и так далее. Дети секс-символов 90-х и 00-х не отстают от своих родителей и тоже идут в модельный бизнес. Давайте посмотрим на то, как выглядят повзрослевшие дочери известных супермоделей!

    Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

    Синди Кроуфорд — легенда в индустрии моды. Уроженка Иллинойса была частью модельной «Большой пятерки» вместе с Наоми Кэмпбелл, Линдой Евангелистой, Клаудией Шиффер и Кристи Тарлингтон. Она сделала себе имя, работая с Pepsi, Versace и Revlon.

    Кайя подписала это фото с матерью так: «Лучшее свидание»
    Кайя подписала это фото с матерью так: «Лучшее свидание»kaiagerber / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Дочь Синди Кроуфорд — 20-летняя Кайя Гербер — унаследовала эффектную внешность матери: они выглядят практически как сёстры. Кайя дебютировала в модельном бизнесе в 10 лет, а в 15 впервые снялась в кино — фильме «Города-побратимы». В 2018 году Гербер получила награду «Модель года» на церемонии Fashion Awards. Сейчас Кайя стремительно движется к вершинам модельной карьеры: она уже успела поработать с такими брендами, как Calvin Klein, Marc Jacobs, Saint Laurent и Versace.

    Кайя Гербер очень похожа на свою мать
    Кайя Гербер очень похожа на свою матьkaiagerber / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Кайя на показе Prada
    Кайя на показе Pradakaiagerber / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Кайя на обложке журнала M
    Кайя на обложке журнала Mkaiagerber / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Кейт Мосс и Лила Грейс

    Одна из самых знаменитых моделей мира Кейт Мосс родилась в пригороде Лондона в семье рабочих. В 1988 году, когда ей было 14, девушку случайно увидела директор агентства Storm Model Management. Благодаря этой встрече вскоре Кейт оказалась на обложке журнала Face и в дальнейшем сделала впечатляющую карьеру. В начале 1990-х она заключила контракт с брендом Calvin Klein на 4 миллиона долларов. Этот шаг сделал Кейт настоящим символом эпохи «героинового шика». К 2000 году Кейт Мосс стала самой высокооплачиваемой моделью в мире. В 2007 году она выступила в качестве дизайнера, сделав коллекцию для британской сети магазинов повседневной одежды Topshop, а в 2013 году получила особую награду от British Fashion Awards за ее вклад в развитие индустрии моды за 25 лет модельной карьеры. За свою карьеру Кейт Мосс 30 раз появлялась на обложке британского Vogue.

    В своих постах Лила называет мать «лучшей подругой»
    В своих постах Лила называет мать «лучшей подругой»lilamoss / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Дочь Кейт Мосс — Лила Грейс — пошла по стопам матери. Она впервые появилась в модельном бизнесе в 17 лет, представляя макияжные фотосессии косметического бренда Marc Jacobs Beauty, а в 2018 году отметилась и на обложке модного британского издания Dazed.

    В сентябре 2021 года Лила прошла по подиуму Лондонской недели Высокой моды. Сейчас девушка работает в модельном агентстве своей матери — Kate Moss Agency, — а ее узнаваемость взлетела после съёмки для глянцевой обложки на пару с Кейт Мосс.

    Лила снялась для рекламы Versace
    Лила снялась для рекламы Versacelilamoss / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Лила — частый гость модных показов
    Лила — частый гость модных показовlilamoss / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Лила работает в модельном агентстве своей матери
    Лила работает в модельном агентстве своей материlilamoss / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Пэт и Анна Кливленд

    Пэт Кливленд выросла в Нью-Йорке и в 14 лет была замечена редактором Vogue. Она подписала контракт с Ford Models, а позже с Wilhelmina, прежде чем начать по-настоящему успешную карьеру в качестве топ-модели 70-х годов в Европе и США. Кливленд регулярно появлялась на подиумах на показах Valentino и Yves Saint Laurent, а также была хорошо знакома с Карлом Лагерфельдом, Энди Уорхолом и Миком Джаггером.

    Анна и Пэт Кливленд (этой фотографией Анна поздравила Пэт с Днем матери)
    Анна и Пэт Кливленд (этой фотографией Анна поздравила Пэт с Днем матери)anna_vrc / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Её дочь, 33-летняя Анна Кливленд, также штурмовала мир моды. Модель подписала контракт с Next Management в 2015 году и с тех пор появляется на подиумах на показах Chanel, Jean-Paul Gaultier и Marc Jacobs. Также Анну можно постоянно увидеть на страницах и обложках журналов и в различных рекламных кампаниях.

    Анна Кливленд покорила модную индустрию своей артистичностью
    Анна Кливленд покорила модную индустрию своей артистичностьюФото: anna_vrc / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Анну можно постоянно увидеть в различных рекламных кампаниях
    Анну можно постоянно увидеть в различных рекламных кампанияхanna_vrc / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Анна на улицах Парижа
    Анна на улицах Парижаanna_vrc / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Кристи Бринкли и Сейлор Ли Бринкли-Кук

    Кристи Бринкли была художницей и мечтала жить в Париже, когда ее впервые заметил фотограф. В 1979 году она снялась для своей первой обложки Sports Illustrated и снова украсила ее в 1980 и 1981 годах. В 2017 году Кристи вернулась в Sports Illustrated, позируя со своими дочерьми Сейлор Ли Бринкли-Кук (младшая дочь) и Алексой Рэй Джоэл (старшая дочь).

    Семья в сборе: Алекса Рэй Джоэл, Криста Бринкли и Сейлор Ли Бринкли-Кук
    Семья в сборе: Алекса Рэй Джоэл, Криста Бринкли и Сейлор Ли Бринкли-КукФото: sailorbrinkleycook / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Карьера Сейлор началась со съемки для журнала Teen Vogue. Спустя два года Бринкли-Кук подписала контракт с агентством IMG Models и с тех пор регулярно появляется в разнообразных съемках. Она снималась для Vogue и Sports Illustrated, участвовала в Неделе моды в Нью-Йорке в 2019 году, а также рекламировала такие бренды, как Dolce & Gabbana.

    В свои 23 года Сейлор ведёт активную модельную карьеру
    В свои 23 года Сейлор ведёт активную модельную карьеруФото: sailorbrinkleycook / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Сейлор не стесняется быть откровенной с подписчиками — например, под этим фото она написала, что у неё аллергия
    Сейлор не стесняется быть откровенной с подписчиками — например, под этим фото она написала, что у неё аллергияsailorbrinkleycook / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    На странице Сейлор можно часто увидеть фото в купальнике
    На странице Сейлор можно часто увидеть фото в купальникеФото: sailorbrinkleycook / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Иоланда, Джиджи и Белла Хадид

    Голландско-американская Иоланда Хадид начала свою карьеру с подписания контракта с Ford Models. Она покинула Нидерланды, переехала в Нью-Йорк и начала успешную карьеру, прежде чем выйти замуж за Мохаммеда Хадид, а затем Дэвида Фостера.

    Иоланда Хадид вместе со своими дочерьми
    Иоланда Хадид вместе со своими дочерьмиФото: yolanda.hadid / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Дочери Иоланды — Джиджи и Белла, — подписавшие контракт с IMG Models, быстро стали звездами модельного бизнеса. Обе появлялись на показах почти каждого крупного бренда, включая Victoria's Secret Fashion Show. В марте 2018 года Джиджи и Белла вместе украсили обложку британского Vogue.

    В 2016 году Джиджи Хадид назвали Международной моделью на церемонии The Fashion Awards
    В 2016 году Джиджи Хадид назвали Международной моделью на церемонии The Fashion Awardsgigihadid / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    В мае Джиджи поддержала акцию от Maybelline — #MayMentalHealth, посвящённую проблемам людей с ментальными расстройствами и депрессией
    В мае Джиджи поддержала акцию от Maybelline — #MayMentalHealth, посвящённую проблемам людей с ментальными расстройствами и депрессиейgigihadid / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Джиджи участвовала в показах таких марок, как Marc Jacobs, Chanel, Michael Kors, Jean Paul Gaultier, Max Mara, Roberto Cavalli, Moschino, Missoni, Alberta Ferretti, Versace, Fendi, Prabal Gurung, Oscar de la Renta, Anna Sui, Brandon Maxwell, Sonia Rykiel, Balmain, Miu Miu, Giambattista Valli, Tom Ford, Puma, Tommy Hilfiger, Off-White, Isabel Marant, Burberry. Также принимала участие в показах Victoria's Secret в 2015, 2016 и 2018 годах.

    Джиджи на обложке журнала Vogue
    Джиджи на обложке журнала Voguegigihadid / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Белла же является послом и постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari. Одна из самых известных и высокооплачиваемых моделей мира — в 2017 году она заняла 9-е место в этом списке по версии Forbes.

    В интервью Белла рассказывала, что испытывала комплексы из-за сравнений со своей сестрой
    В интервью Белла рассказывала, что испытывала комплексы из-за сравнений со своей сестройbellahadid / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Белла на Каннском кинофестивале — 2022
    Белла на Каннском кинофестивале — 2022Фото: bellahadid / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Некоторые образы Беллы весьма нестандартны
    Некоторые образы Беллы весьма нестандартныbellahadid / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Белла Хадид в главной роли в видео от бренда Mugler, посвященного выходу новой коллекции

    Mugler / YouTube.com

    Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп

    Ванесса Паради была музыкантом и кинозвездой, прежде чем прийти в мир моды. В 1991 году она появилась на обложке Vogue Paris и в том же году стала послом Chanel, а затем рекламировала духи «Коко». После этого Ванесса полностью погрузилась в мир кино и музыки.

    Лили-Роуз Депп вместе с матерью
    Лили-Роуз Депп вместе с матерьюФото: lilyrose_depp / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Ее дочь Лили-Роуз Депп придерживалась аналогичного пути в индустрии моды. В 15 лет Лили дебютировала в кино, снвяшись в эпизодической роли в фильме «Бивень», а спустя год выступила на показе Chanel и в дальнейшем представляла несколько линеек бренда, включая аромат Chanel No.5 L'Eau. Она также участвовала в кампаниях Chanel Rouge Coco Gloss, Chanel Numéros Rouges Holiday 2017, Rouge Coco Lip Blush, Collection Libre Maximalisme. Актриса дважды приняла участие в качестве модели на показах модного дома Chanel. В модельной карьере Лили значатся фотосессии для таких печатных изданий, как Gala, Grazia, Vogue, V magazine, Vanity Fair.

    Дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа дебютировала в модельном бизнесе в 16 лет
    Дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа дебютировала в модельном бизнесе в 16 летlilyrose_depp / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Лили-Роуз снялась для журнала Wonderland
    Лили-Роуз снялась для журнала WonderlandФото: lilyrose_depp / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Лили, как и ее мать, начала путь с актерской карьеры, а затем стала моделью
    Лили, как и ее мать, начала путь с актерской карьеры, а затем стала модельюlilyrose_depp / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Хайди Клум и Хелен Бошовен Сэмюэль

    С конца 1990-х годов Хайди Клум считается одной из самых известных моделей в мире. Её карьера началась в 1992 году, когда она выиграла главный приз в Late-Night-Show Томаса Готтшалька. 18-летняя школьница победила в соревновании с 25 тысячами конкуренток, и в качестве приза подписала контракт с модельным агентством на 300 000 долларов. После окончания школы она отказалась от учёбы на дизайнера одежды в Дюссельдорфе и вместо этого занялась своей модельной карьерой.

    Всемирная известность пришла к Хайди Клум в 1998 году, когда её фото в купальнике было напечатано на обложке американского журнала Sports Illustrated. Кроме того, Клум стала одной из ведущих моделей компании Victoria's Secret. Однако Хайди никогда не принадлежала к группе моделей, которые выходили на подиумы во время больших показов в Париже, Милане или Нью-Йорке. Модель участвовала в различных рекламных кампаниях, а в 2008 году вошла в список 15 богатейших моделей в мире по данным Forbes. Хайди Клум была замужем трижды, её нынешний супруг — гитарист Tokio Hotel Том Каулитц.

    Хелен вместе с матерью демонстрируют обложки Harpers Bazaar
    Хелен вместе с матерью демонстрируют обложки Harpers Bazaarleniklum / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Старшая дочь Хайди Клум — 18-летняя Хелен Бошовен Сэмюэль — начала свою модельную карьеру полтора года назад, снявшись вместе с матерью для обложки нового номера немецкого Vogue. Также снимки Хелен публиковали Harpers Bazaar и Elle, а несколько дней назад с ее фото на обложке вышел номер немецкой версии журнала Glamour.

    Хелен начала свою модельную карьеру в <nobr class="_">16 лет</nobr>
    Хелен начала свою модельную карьеру в 16 летleniklum / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Хелен вместе с кумирами молодежи нулевых — Биллом и Томом Каулитцами
    Хелен вместе с кумирами молодежи нулевых — Биллом и Томом Каулитцамиleniklum / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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    Съемка для журнала Rollacoaster
    Съемка для журнала Rollacoasterleniklum / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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